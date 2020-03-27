В сервисе «Яндекс.Карты» раздел «Коронавирус» заменил «Город». В обновленном разделе появились инструкции для бесконтактной заправки автомобилей, информация о магазинах с доставкой и ближайших аптеках.Также в приложении появился список рекомендованных сервисов для тех, кто проводит время дома. Сейчас там сервисы «Яндекса», IKEA, Lamoda и Rock the cycle. Разработчики планируют пополнять этот список.Помимо этого, «Яндекс» планировать начать информировать в «Картах» о других сервисах для пользователей и компаний, которые попали в сложную ситуацию «из-за снижения городской активности». «Яндекс» обновил иконку приложения — на ней появилась медицинская маска. Таким образом компания напоминает о необходимости соблюдения профилактики во время карантина.