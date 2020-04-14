В «Яндекс.Картах» появилась функция отображения размера очереди в супермаркетах. Её можно обнаружить пока только в веб-версии сервиса. Рядом с названием торговой точки показываются оценки: нет очереди, небольшая и большая.
В проекте уже участвуют 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 «Перекрёстков» в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время подключится «Альфа-банк» с 400 отделениями по всей Росси. «Яндекс» сообщает, что в будущем функция появится в мобильной версии «Карт», а также в «Яндекс.Навигаторе».
Компания получает данные от партнеров, которые сами фиксируют трафик с помощью внутренних инструментов, например датчиков или систем контроля очереди. Присоединиться к проекту могут любые организации, для этого нужно будет заполнить специальную заявку.
В проекте уже участвуют 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 «Перекрёстков» в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время подключится «Альфа-банк» с 400 отделениями по всей Росси. «Яндекс» сообщает, что в будущем функция появится в мобильной версии «Карт», а также в «Яндекс.Навигаторе».
Компания получает данные от партнеров, которые сами фиксируют трафик с помощью внутренних инструментов, например датчиков или систем контроля очереди. Присоединиться к проекту могут любые организации, для этого нужно будет заполнить специальную заявку.
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