«Яндекс Карты» помогут избежать очередей в заведениях

Артем
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Теперь в приложении можно узнать, как меняется загруженность организаций в течение дня, чтобы выбрать подходящее время для похода в музей или ресторан.

График доступен для библиотек, музеев, зоопарков, ресторанов, МФЦ и других организаций по всей России: достаточно найти нужное место, открыть карточку и промотать информацию вниз. Так сервис подскажет уровень загруженности по часам и дням недели. Например, «обычно мало посетителей», «обычно средняя загруженность» или «обычно много посетителей».

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Загруженность организации вычисляется при помощи алгоритма, и составляется на основе данных о геопозиции, которыми пользователи делятся в приложении. График обновляется еженедельно.

Функция доступна в мобильном приложении «Яндекс Карт» на iOS, в ближайшее время появится и на Android.

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