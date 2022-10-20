Яндекс Алиса

Яндекс классно прокачал Алису. Ассистент получила полезную функцию

Артем
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Ассистент Алиса теперь может сообщить, когда доставят заказ из Лавки.

Чтобы узнать, когда доставят совершенный заказ, достаточно спросить виртуального ассистента: «Алиса, когда привезут продукты из Лавки?», «Алиса, где моя еда из Яндекс Лавки» или «Алиса, расскажи статус заказа из Лавки». Так вы сможете узнать, где сейчас находится заказ, и когда курьер его доставит. 

Алиса может уточнить статус заказа не только в умной колонке, но и в приложениях Яндекс, браузере, навигаторе, Яндекс Картах, а также в «Дом с Алисой» и Яндекс Модуле. 

Сделать заказ из Лавки можно через приложение или на сайте сервиса, а также в приложениях Яндекс Еда, Go и Delivery Club. Яндекс Лавка также развивает экспресс-доставку продуктов в ряде регионов совместно с Маркетом. 

Алиса станет отличным помощником, если вы заняты подготовкой к празднику и не желаете лишний раз отвлекаться и терять время на отслеживание заказа.
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