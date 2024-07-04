«Яндекс» добавил в свою клавиатуру нейросеть: что она умеет?

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В приложение встроили функции на основе нейросетей YandexGPT и YandexART. Они уже доступны в последней версии клавиатуры на iOS и Android.Теперь генеративные возможности нейросети можно использовать в любом сервисе компании, где есть текстовый ввод. YandexGPT исправит ошибки, сделает стиль текста богаче, добавит синонимов или подберет подходящий эмодзи, делая пост более эмоциональным. А YandexART сможет украсить клавиатуру уникальным фоном, достаточно ввести текстовый запрос.Обновленные функции можно использовать при создании рабочих писем, постов для соцсетей, заметок или сообщений. Нейросеть поможет исправить ошибки в орфографии или согласовании слов, расставит знаки препинания и изменит нужные буквы на заглавные. Функция «Улучшить» сделает текст проще, не искажая смысла.Также пользователи «Яндекс Клавиатуры» могут генерировать фон клавиш по текстовому запросу. На выбор даются несколько вариантов. При этом тему можно отредактировать: изменить цвет, градиент, прозрачность, а также выбрать оттенок клавиш и линии нейросвайпа.