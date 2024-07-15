«Яндекс Лавка» добавила опцию для самых забывчивых и рассеянных. Она сбережет ваши деньги



Компания «Яндекс» добавила крайне полезную опцию для тех, кто постоянно забывает заказать всё, что нужно. О ней рассказал сам «Яндекс».



Теперь пользователи «Яндекс Лавки» получили возможность поставить заказ на паузу, даже если он уже оформлен и отправлен в обработку. Во время «перерыва» можно дозаказать позиции, о которых вы вспомнили после оплаты покупки. Это крайне полезно, поскольку ранее в таких случаях приходилось делать еще один отдельный заказ и платить сразу за две доставки. Теперь лишних трат и движений можно избежать.











Чтобы воспользоваться нововведением, нужно нажать на кнопку «Добавить кое-что в заказ», которая появится в интерфейсе после его оформления. Поставить заказ на паузу можно не более, чем на 5 минут — на экране будет таймер, так что время не пропустите. Опция будет разворачиваться постепенно во всех городах, где работает «Яндекс Лавка». Чтобы воспользоваться нововведением, нужно нажать на кнопку «Добавить кое-что в заказ», которая появится в интерфейсе после его оформления. Поставить заказ на паузу можно не более, чем на 5 минут — на экране будет таймер, так что время не пропустите. Опция будет разворачиваться постепенно во всех городах, где работает «Яндекс Лавка».