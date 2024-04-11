«Яндекс Лавка» открывает первое кафе с собственной едой

Олег

В Москве открывается первая постоянная торговая точка «Яндекс Лавка». Об этом пишут несколько российских СМИ со ссылкой на «Яндекс».

Ранее кафе под брендом «Яндекс Лавки» уже открывались в разных локациях, но они были сезонными и прекращали работу осенью. Например, такие временные точки работали в парке Горького и саду «Эрмитаж». Теперь же кафе будет стационарным и останется открыто круглый год по формату обычного заведения общепита.

Фото: vc.ru
Фото: vc.ru

Фото: vc.ru
Фото: vc.ru

Фото: vc.ru
Фото: vc.ru

Открытие состоится 13 апреля в московском «Мультимедиа Арт Музее» по адресу Остоженка, 16, на первом этаже рядом со входом на первую экспозицию. В меню будут полноценные блюда, салаты, десерты, холодные и горячие напитки, сэндвичи на гриле и так далее. Большинство блюд будет брендировано «Яндекс Лавкой» и произведено ей же. Цены могут отличаться от доставочных в связи с особенностями офлайн-формата. Часы работы совпадают с расписанием музея. 

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Источник:
vc.ru
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