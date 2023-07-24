«Яндекс Маркет» начал доставлять товары от зарубежных магазинов





«Яндекс» планирует подключить к «Маркету» иностранных партнёров — интернет-магазины из Китая, Турции, Южной Кореи и стран-участниц ЕАЭС. До конца текущего года на этой площадке появятся товары примерно от тысячи зарубежных вендоров.



В настоящий момент на «Яндекс Маркете» уже представлены товары гонконгского магазина Wise Mall — в основном это электроника и товары для дома. Продукции крупных брендов там нет, в основном продаются недорогие товары малоизвестных торговых марок.



По данным «Ведомостей», зарубежные магазины будут реализовывать через «Яндекс Маркет» электронику, товары для дома, товары для красоты и здоровья, одежду, обувь и аксессуары. Доставкой займутся логистические партнёры «Яндекса», маркетплейс будет контролировать наличие сертификатов качества и подтверждения оригинальности продукции, а за нарушения правил торговли товары продавца будут скрыты с витрины.





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Такой шаг представляется логичным, ведь основные конкуренты «Яндекс Маркета» в лице Ozon и Wildberries активно сотрудничают с зарубежными поставщиками и магазинами. Wildberries доставляет товары из Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а Ozon ещё и из Китая и Турции.