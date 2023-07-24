«Яндекс Маркет» начал доставлять товары от зарубежных магазинов

Александр



«Яндекс» планирует подключить к «Маркету» иностранных партнёров — интернет-магазины из Китая, Турции, Южной Кореи и стран-участниц ЕАЭС. До конца текущего года на этой площадке появятся товары примерно от тысячи зарубежных вендоров.

В настоящий момент на «Яндекс Маркете» уже представлены товары гонконгского магазина Wise Mall — в основном это электроника и товары для дома. Продукции крупных брендов там нет, в основном продаются недорогие товары малоизвестных торговых марок.

По данным «Ведомостей», зарубежные магазины будут реализовывать через «Яндекс Маркет» электронику, товары для дома, товары для красоты и здоровья, одежду, обувь и аксессуары. Доставкой займутся логистические партнёры «Яндекса», маркетплейс будет контролировать наличие сертификатов качества и подтверждения оригинальности продукции, а за нарушения правил торговли товары продавца будут скрыты с витрины.

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Такой шаг представляется логичным, ведь основные конкуренты «Яндекс Маркета» в лице Ozon и Wildberries активно сотрудничают с зарубежными поставщиками и магазинами. Wildberries доставляет товары из Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а Ozon ещё и из Китая и Турции.

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Комментарии

tellurian
+4916
tellurian
Молодцы. Побольше бы электроники — смартфоны, наушники и другие гаджеты от apple и других брендов.
2 часа назад в 11:35
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Dmitriy
+628
Dmitriy
О, пошли по пути озона. В озоне с этим много задницы, интересно, как тут будет.
час назад в 12:49
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mystique_man
+1579
mystique_man Dmitriy
всё отлично с озон доставкой из-за рубежа, если не покупать дерьмо трехкоппечное.
час назад в 13:03
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tellurian
+4916
tellurian mystique_man
Так и дорогие вещи продают проходимцы и кидают.
час назад в 13:22
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