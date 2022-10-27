«Яндекс Маркет» начал скупать вещи у клиентов

Российский маркетплейст «Яндекс Маркет» объявил о запуске новой услуги — скупке подержанных вещей. Об этом сообщается в «Ведомостях».
Согласно источнику, «Яндекс Маркет» выходит на путь конкуренции с «Авито» и начинает перепродавать подержанные вещи своих клиентов. Маркетплейс будет выкупать у людей технику, электронику, брендовые аксессуары (сумки, очки, бижутерию), детские коляски, автомобильные шины и конструкторы через партнеров-посредников. В пункте приема товар будут осматривать, оценивать и выкупать; а сам «Яндекс Маркет» будет заниматься продвижением услуги и поможет партнерам продать приобретенные у людей товары.
«Это избавит пользователей от необходимости общаться со множеством разных покупателей, от торга с ними, а ещё защитит от мошенников: сделки станут безопасными и быстрыми», — «Яндекс».
Чтобы продать вещь, нужно заполнить заявку на Маркете и назначить встречу со специалистом, который может сам приехать и забрать товар. Выезд специалиста будет бесплатным для пользователя (даже в случае отказа от выкупа по прибытию курьера). Товары можно сдать и самостоятельно — например, через пункты приема и выдачи заказов Boxberry или Почты России.
На итоговую стоимость выкупаемой вещи влияет ряд факторов: год выпуска, бренд, техническое и внешнее состояние. В случае продажи техники выкупщик озвучит стоимость сразу, а другие вещи могут потребовать осмотра эксперта. Если товар захотят забрать сразу несколько выкупщиков, то клиент сможет выбрать самые выгодные для себя условия. Средства перечисляются в течение нескольких часов.
На момент запуска маркетплейс будет выкупать лишь те вещи, которые перечислены выше, и только в Москве и МО. Если эксперимент покажет себя хорошо, то не исключено расширение ассортимента и географии. При этом любой пользователь «Маркета» может приобрести подержанные товары, выкупленные партнерами площадки, на специальной странице. На старте «Яндекс» не будет взимать проценты и комиссию с выкупщиков и продавцов.
Ранее мы сообщали, что скупать подержанные смартфоны у своих пользователей начал «Авито».