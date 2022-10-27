«Яндекс Маркет» начал скупать вещи у клиентов



Российский маркетплейст «Яндекс Маркет» объявил о запуске новой услуги — скупке подержанных вещей. Об этом сообщается в «Ведомостях».



Согласно источнику, «Яндекс Маркет» выходит на путь конкуренции с «Авито» и начинает перепродавать подержанные вещи своих клиентов. Маркетплейс будет выкупать у людей технику, электронику, брендовые аксессуары (сумки, очки, бижутерию), детские коляски, автомобильные шины и конструкторы через партнеров-посредников. В пункте приема товар будут осматривать, оценивать и выкупать; а сам «Яндекс Маркет» будет заниматься продвижением услуги и поможет партнерам продать приобретенные у людей товары.





«Это избавит пользователей от необходимости общаться со множеством разных покупателей, от торга с ними, а ещё защитит от мошенников: сделки станут безопасными и быстрыми», — «Яндекс».