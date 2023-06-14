«Яндекс Маркет» наконец придумал, как подвинуть Wildberries. Скоро — в вашем городе и поселке

Маркетплейс «Яндекс Маркет» планирует расширить географию доставки заказов за счет отделений «Почты России». Об этом пишет Forbes.Согласно источнику, на карте «Яндекс Маркета» появились около 200 новых точек выдачи заказов в удаленных регионах и населенных пунктах, куда ранее заказы не доставлялись. Это стало возможным благодаря интеграции с «Почтой России» — товары будут выдавать в почтовых отделениях.В перспективе «Яндекс Маркет» планирует открыть еще около 9000 таких ПВЗ по всей России. Это поможет маркетплейсу расширить географию доставки заказов, закрепиться в регионах и создать полноценную конкуренцию Wildberries, который известен своей доступностью в самых отдаленных населенных пунктах.