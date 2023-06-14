«Яндекс Маркет» наконец придумал, как подвинуть Wildberries. Скоро — в вашем городе и поселке

Олег
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Маркетплейс «Яндекс Маркет» планирует расширить географию доставки заказов за счет отделений «Почты России». Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, на карте «Яндекс Маркета» появились около 200 новых точек выдачи заказов в удаленных регионах и населенных пунктах, куда ранее заказы не доставлялись. Это стало возможным благодаря интеграции с «Почтой России» — товары будут выдавать в почтовых отделениях.

В перспективе «Яндекс Маркет» планирует открыть еще около 9000 таких ПВЗ по всей России. Это поможет маркетплейсу расширить географию доставки заказов, закрепиться в регионах и создать полноценную конкуренцию Wildberries, который известен своей доступностью в самых отдаленных населенных пунктах.  
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Источник:
Forbes
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Комментарии

+4659
Carter_Mayers
Учитывая как работает Почта России, спасибо не надо. Нет ничего удобнее курьерской доставки. Сходить в ПВЗ можно только в том случае, если он в твоём доме. Озон благо отказался от подобной затеи, ведь на почте заказ легко могут потерять или повредить содержимое. А там начнутся отмазки и всякая чехарда и хрен что пойми
2 часа назад в 12:31
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samOsebe
+483
samOsebe Carter_Mayers
Вот ничего плохого не могу сказать про почту. С авито только через почту оформляю авито-доставку. Недорого, быстро, отслеживается, удобно получать.
2 часа назад в 12:36
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Chimone Arika
+168
Chimone Arika Carter_Mayers
Просто с Вами курьерская служба в качели не играла. Иногда можно неделю ждать чуда, отпрашиваясь с работы и слушая обещания, что "завтра обязательно". Привет, dpd
2 часа назад в 12:37
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tellurian
+4888
tellurian Carter_Mayers
Тоже часто отправляю или получаю посылки через почту. На 99% доволен.
А вот СДЭК не люблю. Посылки вместо ПВЗ или постамат отправляют в пункт выдачи и не согласовывают это.
Он дальше и не удобен.
Да и по работе когда отправляю, тоже косяки.
19 минут назад
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