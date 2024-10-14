«Яндекс Маркет» нашел способ окончательно добить AliExpress

«Яндекс Маркет» объявил о запуске новой витрины с китайскими товарами и относительно быстрой доставкой. Подробности собрали в «Ленте».
Согласно источнику, новый раздел «Находки из Китая» можно найти прямо на главной странице «Маркета». Он предлагает приобрести товары прямо из-за рубежа без посреднических наценок, а срок доставки составит от двух недель. Компания утверждает, что в «Находках из Китая» есть множество товаров, которые отсутствуют на российском рынке — электроника, товары для дома, бытовая техника, товары для спорта и отдыха, аксессуары и так далее.
Полистать «Находки из Китая» можно здесь.
В зависимости от товара покупателю будут доступны разные способы доставки: курьером, в пункты выдачи и доставка по клику. Также заказать товары в «Находках из Китая» могут и предприниматели на специальных условиях. Витрина явно запущена для конкуренции с AliExpress; до сих пор делать это пытался с переменным успехом лишь Ozon Global. Впрочем, популярность китайского маркетплейса в России уже существенно снизилась из-за Wildberries и OZON.
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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543