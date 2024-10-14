«Яндекс Маркет» нашел способ окончательно добить AliExpress

Олег

AliExpress


«Яндекс Маркет» объявил о запуске новой витрины с китайскими товарами и относительно быстрой доставкой. Подробности собрали в «Ленте».

Согласно источнику, новый раздел «Находки из Китая» можно найти прямо на главной странице «Маркета». Он предлагает приобрести товары прямо из-за рубежа без посреднических наценок, а срок доставки составит от двух недель. Компания утверждает, что в «Находках из Китая» есть множество товаров, которые отсутствуют на российском рынке — электроника, товары для дома, бытовая техника, товары для спорта и отдыха, аксессуары и так далее.

Полистать «Находки из Китая» можно здесь

В зависимости от товара покупателю будут доступны разные способы доставки: курьером, в пункты выдачи и доставка по клику. Также заказать товары в «Находках из Китая» могут и предприниматели на специальных условиях. Витрина явно запущена для конкуренции с AliExpress; до сих пор делать это пытался с переменным успехом лишь Ozon Global. Впрочем, популярность китайского маркетплейса в России уже существенно снизилась из-за Wildberries и OZON. 


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Источник:
lenta.ru
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Комментарии

tellurian
+1962
tellurian
Если цены будут хорошие, то я готов.
Недавно покупал чехлы для айфонов на Али, дешевле не было нигде. Хоть и не поклонник Али. Сильно хуже стало с 2022 года.
час назад в 18:58
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+164
acinatnas
Уже есть китайцы на Озоне. Вряд-ли Яндекс сможет предложить что-то интереснее.
52 минуты назад
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