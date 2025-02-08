«Яндекс Маркет» опять поймали на мухлеже с ценами. Тебе одно, соседу другое

Александр



Пикабушник user5860636 показал, как выглядит на «Яндекс Маркете» карточка одного и того же товара для разных людей. Он хотел купить телевизор, но ему показывало более высокую цену, чем другим.

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«Яндекс Маркет» предлагал ему 55-дюймовый QLED-телевизор Hisense за 80167 рублей, а когда он попросил перейти по ссылке своего друга, у того цена была ниже — 75193 рубля. Разница почти в 5 тысяч рублей.

Естественно, мужчина попросил друга оформить заказ, перекинул ему деньги и через несколько дней ему доставили товар. Он не понимает, почему «Яндекс Маркет» показывает разным людям отличающиеся цены, ведь магазин был один и тот же, и в обоих случаях доставка была в один район города.

«Я могу как-то понять, когда от загрузки дорог меняется цена на такси, когда от региона меняется цена на товары, логистика разная. Но когда в одном городе, в одном районе, оплата даже из одного банка и покупка в одном магазине „Ситилинк“. Этого я понять не могу… Упыри», — негодует user5860636.

«Яндекс Маркет» и раньше уличали в том, что цены на один и тот же товар отличаются у разных людей или в зависимости от того, залогинен пользователь в свой аккаунт или нет. Представители маркетплейса объясняли это тем, что они делают скидки новым покупателям и тем, кто давно ничего не покупал на этой площадке, то есть они не увеличивают цены для тех или иных людей, а снижают их тем, кого хотят привлечь в свой сервис.

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Комментарии

GSmirnov
+597
GSmirnov
Цена на товар без скидки для обоих одинаковая. А вот скидку дает разную. Почему? Потому что друг чаще заказывает, пользуется яплюсом, платит якартой, да еще полно чего может быть.Но новость несомненно достойная, но только Кузнецова. В его стиле читать пикабу
21 минуту назад
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