«Яндекс Маркет» опять поймали на мухлеже с ценами. Тебе одно, соседу другое





Пикабушник user5860636 показал, как выглядит на «Яндекс Маркете» карточка одного и того же товара для разных людей. Он хотел купить телевизор, но ему показывало более высокую цену, чем другим.

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