«Яндекс Маркет» опять поймали на мухлеже с ценами. Тебе одно, соседу другое

Пикабушник user5860636 показал, как выглядит на «Яндекс Маркете» карточка одного и того же товара для разных людей. Он хотел купить телевизор, но ему показывало более высокую цену, чем другим.
Естественно, мужчина попросил друга оформить заказ, перекинул ему деньги и через несколько дней ему доставили товар. Он не понимает, почему «Яндекс Маркет» показывает разным людям отличающиеся цены, ведь магазин был один и тот же, и в обоих случаях доставка была в один район города.
«Я могу как-то понять, когда от загрузки дорог меняется цена на такси, когда от региона меняется цена на товары, логистика разная. Но когда в одном городе, в одном районе, оплата даже из одного банка и покупка в одном магазине „Ситилинк“. Этого я понять не могу… Упыри», — негодует user5860636.
«Яндекс Маркет» и раньше уличали в том, что цены на один и тот же товар отличаются у разных людей или в зависимости от того, залогинен пользователь в свой аккаунт или нет. Представители маркетплейса объясняли это тем, что они делают скидки новым покупателям и тем, кто давно ничего не покупал на этой площадке, то есть они не увеличивают цены для тех или иных людей, а снижают их тем, кого хотят привлечь в свой сервис.