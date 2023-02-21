«Яндекс Маркет» расширил ассортимент товаров из IKEA

В маркетплейсе «Яндекс Маркет» появилось гораздо больше мебели IKEA. На это обратил внимание Rozetked.
Ранее мы уже писали, что после ухода IKEA из России товарами из этой сети начал торговать «Яндекс Маркет». Теперь же пользователи обнаружили, что ассортимент на маркетплейсе неожиданно расширился: для покупки стали доступны новые варианты мебели, которых раньше не было.
Например, теперь можно купить шкафы для гостиной, комплекты для детской, многоуровневые гардеробы и стеллажи и так далее. К ним же доступна различная фурнитура и комплектующие.
Сообщается, что расширенный ассортимент доступен благодаря тому, что в конце 2022 года «Яндекс Маркет» выкупил эти товары у IKEA.
Заказать товары IKEA можно на специальной странице «Яндекс Маркета». Доставка мебели пока доступна только по Москве, а фурнитуру отправляют и по РФ.