«Яндекс Маркет» станет гораздо доступнее

Олег

Яндекс Маркет


«Яндекс Маркет» объявил о запуске новой упрощенной программы по открытию пунктов выдачи в небольших населенных пунктах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, нововведение касается городов и сёл с населением менее 50 тысяч человек. Благодаря новому формату пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Легкий старт» в таких населенных пунктах вскоре появится гораздо больше точек для получения покупок.

Пресс-служба «Яндекс Маркета» рассказала, что теперь для открытия ПВЗ в небольших городках и посёлках требуется очень мало вводных условий. В частности, предприниматель может выдавать заказы даже в своем небольшом магазине — помещение для ПВЗ не должно быть отдельным. Самое главное: наличие компьютера с принтером и сканером штрих-кодов и отдельный стол, а необходимые наклейки и вывести для оформления «Яндекс Маркет» пришлет владельцу бизнеса самостоятельно.

Маркетплейс планирует запустить не менее 1000 ПВЗ в новом формате и рассчитывает, что, благодаря этому новведению, гораздо большему количеству людей станут доступны покупки на «Маркете». Уже сейчас такие пункты можно открыть в ряде регионов, например, в Ростовской, Владимирской, Нижегородской областях, Краснодарском и Ставропольском крае и так далее. 

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Источник:
Коммерсантъ
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