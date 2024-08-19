«Яндекс Маркет» ввёл сервисный сбор с покупателей

Александр


Пресс-служба «Яндекс Маркета» сообщила о введении сервисного сбора, который будет взыматься с покупателя при оформлении заказа. Размер сбора фиксированный — 20 рублей за каждый заказ независимо от количества товаров в нём.

На начальном этапе сбор будут платить жители Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В дальнейшем это нововведение будет масштабироваться на другие российские города, в перспективе на всю страну.

В «Яндекс Маркете» говорят, что сервисный сбор будет взиматься только за качественные товары, доставленные покупателю. Если товар оказался бракованным, деньги вернут в полном объёме, а при возврате товара надлежащего качества — сумму покупки за вычетом двадцати рублей. Маркетплейс планирует направить вырученные средства на поддержание своей технологической инфраструктуры. Сейчас он ежегодно тратит на аренду серверов, лицензирование ПО и выплату зарплат сотрудникам около 10 миллиардов рублей. Сервисный сбор также предусмотрен в принадлежащих «Яндексу» сервисах доставки еды Delivery Club и «Яндекс Еда».

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Комментарии

kucc
+18
kucc
Ж — жадность
2 часа назад в 15:51
#
tellurian
+1657
tellurian
Могли сделать красивей эту идею.
2 часа назад в 15:56
#
tellurian
+1657
tellurian
Странно, я оплачиваю подписку и мне тоже сервисный сбор оплачивать?
Не кисло, брать дважды. Учатся у нашего государства 😅
час назад в 16:38
#
+926
Paspartu tellurian
В подписку Яндекс маркет не входит. Баллы разве что.
41 минуту назад
#
tellurian
+1657
tellurian Paspartu
Тем не менее. За 4 плачу. Выглядит как крохоборство.
32 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+5948
Вася Вотафаков
Хорошо хоть за пользование приложением пока не берут плату 🤣
час назад в 16:48
#