«Яндекс Маркет» выгораживает торговцев подделками. Да ещё как изворотливо!





Пикабушник Niknapikabu66 Пикабушник Niknapikabu66 нарвался на поддельный товар с «Яндекс Маркета». Общение и с продавцом, и с поддержкой прошли в стиле «сам дурак». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Человек купил сумку National Geographic, но ему прислали не оригинал, а низкокачественную копию. Он сделал возврат, а когда обратился к продавцу с жалобой, тот признался, что торгует палью (по его словам — репликой), и покупатель якобы должен был это понимать, поскольку цена была в два раза меньше, чем за оригинал. Под брендом National Geographic выпускаются стильные и функциональные сумки, похожие на рюкзаки.Тогда Niknapikabu66 побежал жаловаться в поддержку. Он приложил скриншоты беседы с продавцом, в которой тот признаётся, что торгует подделкой. Сотрудница поддержки Татьяна повторила слова продавца — якобы это не подделка, а реплика, и пояснила, что значит этот термин в её понимании: «товар создаётся сторонним производителем по разрешению самого бренда».Niknapikabu66 не повёлся на словоблудие сотрудницы поддержки и вполне разумно парировал тем, что приобретал сумку National Geographic, а не реплику сумки National Geographic. Татьяна подзависла и ушла думать над ответом. Дальнейшие детали переписки пока неизвестны.Комментаторы в посте на «Пикабу» посоветовали расплачиваться за подобные товары с «Яндекс Маркетом» репликой денег. Вполне справедливо, не так ли?