«Яндекс Маркет» выгораживает торговцев подделками. Да ещё как изворотливо!

Пикабушник Niknapikabu66 нарвался на поддельный товар с «Яндекс Маркета». Общение и с продавцом, и с поддержкой прошли в стиле «сам дурак».
Скриншот: Niknapikabu66 / Пикабу
Тогда Niknapikabu66 побежал жаловаться в поддержку. Он приложил скриншоты беседы с продавцом, в которой тот признаётся, что торгует подделкой. Сотрудница поддержки Татьяна повторила слова продавца — якобы это не подделка, а реплика, и пояснила, что значит этот термин в её понимании: «товар создаётся сторонним производителем по разрешению самого бренда».
Скриншот: Niknapikabu66 / Пикабу
Niknapikabu66 не повёлся на словоблудие сотрудницы поддержки и вполне разумно парировал тем, что приобретал сумку National Geographic, а не реплику сумки National Geographic. Татьяна подзависла и ушла думать над ответом. Дальнейшие детали переписки пока неизвестны.
Комментаторы в посте на «Пикабу» посоветовали расплачиваться за подобные товары с «Яндекс Маркетом» репликой денег. Вполне справедливо, не так ли?