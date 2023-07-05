«Яндекс Маркет» запустил две очень приятные функции — теперь не хуже Wildberries и OZON

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В «Яндекс Маркете» появилась новая возможность — примерка заказов. Об этом пишет сам «Яндекс».



Согласно источнику, теперь компании, которые отправляют заказы покупателям через «Яндекс Доставку», могут разрешить примерять вещи перед получением. Эта услуга уже доступна в 10 тысячах пунктов выдачи товаров. Теперь маркетплейс не уступает конкурентам вроде WB и OZON, которые уже предоставляют функцию примерки в ПВЗ.



Второе удобное нововведение — частичный выкуп товаров. Покупатель сможет примерить и оценить заказ, но забрать только одну или несколько позиций из него, а неподошедшую часть отправить обратно.



Всё вышеперечисленное уже доступно пользователям «Яндекс Маркета» — при оформлении предоплаченного заказа, и если выбрана оплата при получении.