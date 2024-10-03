«Яндекс Маркет» запустил сервис Ultima с товарами премиум-уровня

Александр



В «Яндекс Маркете» появилось новое направление — Ultima. Это проект, ориентированный на ассортимент товаров премиум-сегмента.

Пресс-служба «Яндекс Маркета» говорит, что Ultima стал первым проектом площадки в сегменте премиальных и нишевых брендов. В настоящее время ассортимент составляет около 250 товаров от известных торгорвых марок,  которые не представлены в России, а часть из них неизвестны массовому потребителю. Они были отобраны консультантами — стилистами, коллекционерами и прочими экспертами с большим опытом приобретения, продаж и использования товаров премиум-уровня.

В Ultima представлены одежда, обувь и аксессуары от Prada, Acne, Balenciaga, Bluemarble, Miu miu, Gucci, On Runing и других брендов, парфюмерия из магазина Molecule, аудиотехника из Dr. Head и бьюти-средства от Davines. Чтобы найти товары этих брендов, можно перейти в раздел Ultima с главной страницы «Яндекс Маркета» или воспользоваться поиском: такие товары отмечены бейджем с буквой U. 

Покупателям также стал доступен консьерж-сервис — выделенная линия поддержки, в которую можно обратиться с вопросами о сервисах «Яндекса». Воспользоваться сервисом Ultima уже могут покупатели из Москвы, в будущем планируется запуск сервиса в Санкт-Петербурге.

Каталог будет пополняться новыми товарами, а также коллаборациями и архивными вещами. Размещать свои товары на витрине Ultima могут продавцы с высоким рейтингом, в их ассортименте должны быть только оригинальные товары и продукция брендов, отобранные экспертами Ultima.


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