«Яндекс Музыка» не работает? Не только у вас!

Российские пользователи «Яндекс Музыки» жалуются на недоступность сервиса. Приложение либо вовсе не открывается, выдавая ошибку сети, либо сбоит во время прослушивания. Проблемы начали появляться с раннего утра 28 февраля, но сейчас жалоб всё больше.Причины сбоя пока неизвестны.Обновлено: сбои фиксируются также в сервисах "Еда" и "Умный дом".