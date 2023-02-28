«Яндекс Музыка» не работает? Не только у вас!

Олег
Музыка

Российские пользователи «Яндекс Музыки» жалуются на недоступность сервиса. Приложение либо вовсе не открывается, выдавая ошибку сети, либо сбоит во время прослушивания. Проблемы начали появляться с раннего утра 28 февраля, но сейчас жалоб всё больше. 

Причины сбоя пока неизвестны. 

Обновлено: сбои фиксируются также в сервисах "Еда" и "Умный дом". 

Яндекс

Музыка

Жалобы
6
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Комментарии

–77
876589
Не работает
Сегодня в 13:47
#
+15
Юра из МУРа
Ломаная на ведре намана работает, ща как раз Кипелыча слухаю
Сегодня в 13:57
#
+3
deadcastor
Умный дом тоже отвалился
Сегодня в 14:00
#
+2
S V M deadcastor
Да, та же хрень. Устройство не добавить даже. Вот тебе и умный дом)))
Сегодня в 14:02
#
0
Михаил Соснин
Приложение в айфоне качает через Psiphon. VPN нам в помощь🙏
Сегодня в 14:14
#
+367
Geek
Не работает . У меня её нет 😂🤓
Сегодня в 14:31
#
+37
woofeer
Хз. Работает вроде. Весь день, без сбоев.
Сегодня в 14:45
#
+37
KDAphone
все работает с утра
час назад в 15:58
#