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«Яндекс Музыка» не работает? Не только у вас!
Олег Воронин —
Российские пользователи «Яндекс Музыки» жалуются на недоступность сервиса. Приложение либо вовсе не открывается, выдавая ошибку сети, либо сбоит во время прослушивания. Проблемы начали появляться с раннего утра 28 февраля, но сейчас жалоб всё больше.
Причины сбоя пока неизвестны.
Обновлено: сбои фиксируются также в сервисах "Еда" и "Умный дом".
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Комментарии
+15
Ломаная на ведре намана работает, ща как раз Кипелыча слухаю
Сегодня в 13:57
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+3
Умный дом тоже отвалился
Сегодня в 14:00
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+2
Да, та же хрень. Устройство не добавить даже. Вот тебе и умный дом)))
Сегодня в 14:02
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0
Приложение в айфоне качает через Psiphon. VPN нам в помощь🙏
Сегодня в 14:14
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Заработал
Сегодня в 14:51
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