Яндекс Музыка перезапустила приложение для Apple Watch

Артем
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Теперь в нем можно включать Мою волну. 

Яндекс Музыка продолжает улучшать свои приложения и делать их доступными на разных платформах. Вслед за запуском бета-версии для Windows и MacOS, сервис перезапустил приложение для Apple Watch.

Новое приложение поддерживает самые популярные функции Яндекс Музыки: возможность запускать и настраивать Мою волну, ставить лайки и добавлять треки в Коллекцию, а также включать спортивные настройки — «Бег» и «Тренируюсь». 

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Кроме того, обновился плеер — теперь он похож на версию в мобильном приложении Яндекс Музыки, что обеспечивает пользователям знакомый опыт на разных устройствах. В обновленном плеере отображаются обложки треков, подкастов и книг, также в нем появился индикатор прогресса. Теперь пользователи могут сразу увидеть, сколько осталось до конца прослушивания, например, главы книги или эпизода подкаста. 

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Помимо прочего, плеер меняет цвет, адаптируясь под контент, который проигрывается в данную минуту. Кнопки управления плеером стали больше и удобнее, а также появился быстрый доступ к плейлисту «Мне нравится», куда попадают понравившиеся пользователю треки. 

«В ходе исследований с пользователями мы обнаружили забавный факт — люди часто используют кончик носа вместо пальцев при управлении умными часами во время тренировок. Поэтому в новой версии приложения мы сделали кнопки плеера больше», — Сергей Федоров, руководитель продукта Яндекс Музыки. 

Позже в приложении появится функция скачивания музыки, подкастов, а также книг, и Яндекс Музыку на Apple Watch можно будет использовать автономно без синхронизации с мобильным устройством.
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Комментарии

tellurian
+1627
tellurian
Реально хорошая новость для тех, кто пользуется!
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