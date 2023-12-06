«Яндекс Музыка» подвела итоги 2023 года. Названы лучшие артисты и релизы

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«Яндекс Музыка» назвала самых популярных артистов среди слушателей. В этом году пользователи провели в сервисе 5,6 млрд часов, что стало рекордом.В приложениях сервиса появился раздел «Итоги года с той самой музыкой» — там можно посмотреть победителей главных номинаций, познакомиться с топ-100 треков по жанрам, главными релизами и альбомами года по версии редакции. Подписчики «Плюса» также смогут узнать свою персональную статистику за год на «Яндекс Музыке» и получить музыкальное предсказание на будущий год.«Артистом года» стал рэпер A.V.G — это пацанский хип-хоп и с дерзким речитативом. «Артистка года» — Anna Asti, удерживающая эту позицию второй год подряд. Их новые релизы стали самыми прослушиваемыми в 2023 году.Релиз Aarne «AA Language 2» стал «Альбомом года». Пластинка набрала рекордное число прослушиваний в первые дни после релиза. Молодому продюсеру удалось собрать на альбоме срез российской рэп-сцены, а также выпустить совместные треки с представителями новой школы мирового хип-хопа — Chief Keef, NLE Choppa и Russ Millions.«Искрой года» стал White Gallows — прорыв в карьере артиста произошел с выходом дебютного альбома «Oblivion». Сейчас у него более 2,5 миллионов слушателей.«Фрешменом года» стал фонк-исполнитель Romantica, нарастивший аудиторию благодаря миксам из хауса, фонка и электро-поп. За полгода с момента первого релиза его треки послушали миллион пользователей, а на текущий момент показатель превысил 2 миллиона.«Главными по лайкам» стали Кравц и Гио Пика — их трек «Где прошла ты» залайкали и сохранили себе в коллекцию свыше 1,5 миллионов пользователей.«Группа года» — Artik & Asti. Новые треки коллектива прослушало наибольшее количество пользователей. «Король и Шут», о котором на Кинопоиске в этом году вышел сериал, стали «Феноменом года». В марте этого года спустя 25 лет после релиза трек «Кукла Колдуна» занял первую строчку в чарте «Яндекс Музыки».«Королем Суперлонча» — плейлиста самых прослушиваемых новинок за уикенд — стал Баста. А «Покорительницей Чарта» — Instasamka, которая чаще других была в десятке чарта и дольше всех находилась на первом месте — суммарно 93 дня за год. Instasamka также забрала номинацию «Караоке-хит года» — свыше 5 миллионов раз слушатели прочитали тексты ее песен, вышедших в 2023 году.Номинацию «Взлет» в «Моей волне» получили A.V.G и Tatar за трек «Ножевой». Среди новых релизов 2023 года этот трек пользователи больше всего слушали в системе персональных рекомендаций.Номинацию «Трек года» забрал ремикс «Плохой девочки» группы «Винтаж» и исполнителей ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT. Он стал популярен в социальных сетях еще за две недели до релиза, а в первые дни после официального выхода набрал рекордное количество прослушиваний и занял первое место «Суперлонча».Номинация «Выбор редакции» досталась группе Cream Soda за вклад в развитие поп-музыки и главный русскоязычный электро-поп-альбом года, к которому была выпущена VR-игра Cream Soda Club.