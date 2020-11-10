



















«Яндекс» выпустил обновлённое приложение «Яндекс.Музыка» для iOS и Android. В новой версии появилась поддержка автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Функция синхронизации была одной из самых запрашиваемых пользователями сервиса.Теперь при подключении к автомобилю интерфейс приложения отображается на экране бортового компьютера в оптимизированном для управления за рулём виде. Разделы представлены в виде удобных для нажатия карточек, а управляющие элементы увеличены в размере.Ранее стало известно, что навигационные приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» также получат поддержку протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Когда это случится, пока неизвестно.