Яндекс.Музыка

«Яндекс» выпустил обновлённое приложение «Яндекс.Музыка» для iOS и Android. В новой версии появилась поддержка автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Функция синхронизации была одной из самых запрашиваемых пользователями сервиса. 

Теперь при подключении к автомобилю интерфейс приложения отображается на экране бортового компьютера в оптимизированном для управления за рулём виде. Разделы представлены в виде удобных для нажатия карточек, а управляющие элементы увеличены в размере.
Ранее стало известно, что навигационные приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» также получат поддержку протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Когда это случится, пока неизвестно.


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