Яндекс Музыка

«Яндекс Музыка» раскрыла, кого модно слушать в 2022 году. Знаете таких?

Олег

Яндекс Музыка


Российский стриминг-сервис «Яндекс Музыка» подвел итоги 2022 года. Стриминг также раздал виртуальные награды самым-самым.

Обычный пользователь «Яндекс Музыки» слушает треки в среднем 29 часов в месяц. Эта цифра стала больше с начала года — тогда она составляла 26 часов. Пользователи стали слушать больше благодаря запуску бесконечного персонализированного плейлиста «Моя волна». В ней юзеры проводят немало времени.

Сервис сообщил, что больше всего лайков в «Моей волне» собрала певица ANNA ASTI. Слыша её трек, пользователи нередко хотели получить в подборку и другие. При этом чаще всего в рекомендациях появлялась румынская исполнительница INNA.

«Царем» плейлиста «Суперлонч» с самыми популярными новинками стал альбом HATTORI от Miyagi & Эндшпиль. Самым пересылаемым треком был признан «3-е сентября» в исполнении Егора Крида и Михаила Шуфутинского. В номинации «Фрешмен года» победителем был назван исполнитель Aarne.

Помимо общих итогов, «Яндекс Музыка» подготовила для каждого пользователя персональный плейлист «Мой 22-й», который состоит из самых прослушиваемых треков в течение года. 

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