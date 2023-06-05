«Яндекс Музыка» стала еще удобнее: пульт для ТВ больше не нужен

Олег

Яндекс

Фото: Яндекс

«Яндекс» прокачал управление воспроизведением в своем сервисе «Музыка» — теперь треки можно включать удаленно. Об этом пишет «Лайфхакер».

Согласно источнику, нововведение касается владельцев Smart TV от LG и Samsung, а также любых других под управлением Android TV. Теперь подписчик «Яндекс Плюс» может включить музыку на телевизоре и управлять воспроизведением прямо со своего смартфона. Разумеется, для этого нужно войти в один и тот же аккаунт «Яндекса» на обоих устройствах.

Среди функций, доступных удаленно: поиск, воспроизведение и переключение треков, управление громкостью, включение видеоклипов.

Как включить «Яндекс Музыку» на телевизоре со смартфона:
  • Включите на смартфоне любой трек или «Мою волну»
  • Выберите в верхнем углу плеера свой телевизор.



 Готово! Воспроизведение автоматически продолжится на ТВ с того же момента, а еще на нем будет отображаться обложка трека и элементы управления. 

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Источник:
Лайфхакер
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Комментарии

Влад Соло
+653
Влад Соло
Я уже точно с апреля управляю со смартфона.
2 часа назад в 20:41
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