«Яндекс Музыка» стала еще удобнее: пульт для ТВ больше не нужен

Включите на смартфоне любой трек или «Мою волну»

Выберите в верхнем углу плеера свой телевизор.

«Яндекс» прокачал управление воспроизведением в своем сервисе «Музыка» — теперь треки можно включать удаленно. Об этом пишет «Лайфхакер».Согласно источнику, нововведение касается владельцев Smart TV от LG и Samsung, а также любых других под управлением Android TV. Теперь подписчик «Яндекс Плюс» может включить музыку на телевизоре и управлять воспроизведением прямо со своего смартфона. Разумеется, для этого нужно войти в один и тот же аккаунт «Яндекса» на обоих устройствах.Среди функций, доступных удаленно: поиск, воспроизведение и переключение треков, управление громкостью, включение видеоклипов.Как включить «Яндекс Музыку» на телевизоре со смартфона:Готово! Воспроизведение автоматически продолжится на ТВ с того же момента, а еще на нем будет отображаться обложка трека и элементы управления.