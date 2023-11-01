«Яндекс Музыка» удалила более 4000 и ограничила 17500 треков и подкастов

Олег

Яндекс Музыка


«Яндекс Музыка» опубликовала свой первый отчет об удалении контента по запросу властей. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, компания представила свой «отчет о прозрачности», в котором она раскрывает точные цифры удаления и ограничения контента по запросу Роскомнадзора, прокуратуры и других госорганов. С января по июнь 2023 года сервис получил 275 запросов на удаление контента по 305 ссылкам, по которым были размещены треки, клипы, подкасты и обложки альбомов.

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В итоге за первое полугодие «Яндекс Музыка» лишилась 3246 единиц контента, а за третий квартал — еще 1087 единиц. Основными причинами для этого стали «содержание недостоверной информации» о геополитической обстановке, а также «описание или пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и самоубийства».

Помимо этого, около 17,5 тысяч треков были помечены маркером «18+» — этот контент теперь исключается из подборок и списка воспроизведения пользователей, которые выбрали соответствующую настройку.

Всего на «Яндекс Музыке» сейчас доступно около 76 млн музыкальных треков. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+271
den3221
Скоро один шансон слушать будем и кибер деревню смотреть.
час назад в 13:31
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