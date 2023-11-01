«Яндекс Музыка» удалила более 4000 и ограничила 17500 треков и подкастов



«Яндекс Музыка» опубликовала свой первый отчет об удалении контента по запросу властей. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, компания представила свой «отчет о прозрачности», в котором она раскрывает точные цифры удаления и ограничения контента по запросу Роскомнадзора, прокуратуры и других госорганов. С января по июнь 2023 года сервис получил 275 запросов на удаление контента по 305 ссылкам, по которым были размещены треки, клипы, подкасты и обложки альбомов.







В итоге за первое полугодие «Яндекс Музыка» лишилась 3246 единиц контента, а за третий квартал — еще 1087 единиц. Основными причинами для этого стали «содержание недостоверной информации» о геополитической обстановке, а также «описание или пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и самоубийства».



Помимо этого, около 17,5 тысяч треков были помечены маркером «18+» — этот контент теперь исключается из подборок и списка воспроизведения пользователей, которые выбрали соответствующую настройку.



Всего на «Яндекс Музыке» сейчас доступно около 76 млн музыкальных треков.