«Яндекс Музыка» запустила новую «Мою волну» — вот как её послушать

Фото: Яндекс Музыка
Популярный стриминг «Яндекс Музыка» представила новую «Мою волну Лета». Об этом пишет Rozetked.
Согласно источнику, редакция «Яндекс Музыки» определила жанры, которые создают летнее настроение, и создала бесконечный плейлист из таких треков в новую «Мою волну Лета». В каждом треке были проанализированы жанры, мотивы, темп и другие показатели. Разумеется, подборка всё еще будет составляться с учетом интересов и вкусов пользователя.
Суммарно в плейлист собраны более 3,5 млн треков с «летним настроением». Обновленная «Моя волна» уже доступна для пользователей iOS и Android — достаточно включить её в фирменном приложении и выбрать параметр «Лето».
Ранее мы рассказали, как запустить «Мою волну» с треками без слов.
Популярный стриминг «Яндекс Музыка» представила новую «Мою волну Лета». Об этом пишет Rozetked.
Согласно источнику, редакция «Яндекс Музыки» определила жанры, которые создают летнее настроение, и создала бесконечный плейлист из таких треков в новую «Мою волну Лета». В каждом треке были проанализированы жанры, мотивы, темп и другие показатели. Разумеется, подборка всё еще будет составляться с учетом интересов и вкусов пользователя.
Суммарно в плейлист собраны более 3,5 млн треков с «летним настроением». Обновленная «Моя волна» уже доступна для пользователей iOS и Android — достаточно включить её в фирменном приложении и выбрать параметр «Лето».
Ранее мы рассказали, как запустить «Мою волну» с треками без слов.