«Яндекс Музыка» запустила новую «Мою волну» — вот как её послушать

Олег

Музыка

Фото: Яндекс Музыка

Популярный стриминг «Яндекс Музыка» представила новую «Мою волну Лета». Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, редакция «Яндекс Музыки» определила жанры, которые создают летнее настроение, и создала бесконечный плейлист из таких треков в новую «Мою волну Лета». В каждом треке были проанализированы жанры, мотивы, темп и другие показатели. Разумеется, подборка всё еще будет составляться с учетом интересов и вкусов пользователя.

Суммарно в плейлист собраны более 3,5 млн треков с «летним настроением». Обновленная «Моя волна» уже доступна для пользователей iOS и Android — достаточно включить её в фирменном приложении и выбрать параметр «Лето».

Ранее мы рассказали, как запустить «Мою волну» с треками без слов. 

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Источник:
Rozetked
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