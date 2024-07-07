«Яндекс Музыка» запустила технологию, которая поможет музыкантам стать популярными

Артем
Технология «Нитро» поможет начинающим авторам найти своих первых слушателей и попасть в рекомендации сервиса

Как заявляют в создатели, за неделю «Нитро» позволяет увеличить количество прослушиваний в десятки раз, если счетчик аудитории ниже 5 тыс. слушателей в месяц.

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Для анализа звучания и направленности треков «Нитро» использует нейросетевые возможности. Далее алгоритмы подбирают слушателей со схожим музыкальным вкусом.

Руководитель «Яндекс Музыка» Александры Сагалович считает, что «Нитро» решает проблему «холодного старта» для новых артистов. Технология уже помогла свыше 600 исполнителям — их прослушивания увеличились в среднем в 22 раза.

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Все артисты с аудиторией до 5 тыс слушателей в месяц могут воспользоваться «Нитро», загрузив трек на сервис и отправив его на «раскрутку».

«Нитро» станет частью промо Яндекс Музыки, и в будущем рейтинг самых популярных артистов появится на платформе BandLink.
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