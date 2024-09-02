«Яндекс» начал бороться с продажей дешёвых подписок. Сэкономить не получится

Александр


Из российских маркетплейсов пропали подписки «Яндекс Плюс». Раньше их можно было приобрести в несколько раз дешевле, чем напрямую у «Яндекса», что очень нравилось экономным пользователям.

На Wildberries вообще перестали продаваться подписки «Яндекс Плюс», а на Ozon и в крупных интернет-магазинах (DNS, «М.Видео», «Эльдорадо» и пр.) они стоят столько же, за сколько их продаёт «Яндекс»: 399 р. за 1 месяц, 1190 р. за 3 месяца, 2290 р. за полгода и 2990 р. за год. Цены у всех примерно одинаковые, более выгодных предложений нет.

Совсем недавно на маркетплейсах можно было приобрести подписку «Яндекс Плюс» намного выгоднее — дешевле 1000 рублей за год. Причём это была полноценная подписка с возможностью поделиться ею ещё с тремя участниками «семьи». Также продавали приглашение в семью — по 500-600 р. за год на одного пользователя.

Недавно «Яндекс» объявил о повышении стоимости базовой подписки с 299 до 399 рублей в месяц. В неё были добавлены две опции, каждая из которых ранее обходилась пользователям в 100 рублей. При этом сохранились возможности сэкономить при оплате сразу на год вперёд.

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Комментарии

+15
Помойка_детектед
Где это вы видели подписку на год дешевле 1000₽? Пруфы
час назад в 18:07
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tellurian
+1736
tellurian Помойка_детектед
На вайлдбериз покупал и много кто еще.
800-900 всё лето были акции. На семью 4 человека.
57 минут назад
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