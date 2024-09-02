«Яндекс» начал бороться с продажей дешёвых подписок. Сэкономить не получится

Из российских маркетплейсов пропали подписки «Яндекс Плюс». Раньше их можно было приобрести в несколько раз дешевле, чем напрямую у «Яндекса», что очень нравилось экономным пользователям.
На Wildberries вообще перестали продаваться подписки «Яндекс Плюс», а на Ozon и в крупных интернет-магазинах (DNS, «М.Видео», «Эльдорадо» и пр.) они стоят столько же, за сколько их продаёт «Яндекс»: 399 р. за 1 месяц, 1190 р. за 3 месяца, 2290 р. за полгода и 2990 р. за год. Цены у всех примерно одинаковые, более выгодных предложений нет.
Недавно «Яндекс» объявил о повышении стоимости базовой подписки с 299 до 399 рублей в месяц. В неё были добавлены две опции, каждая из которых ранее обходилась пользователям в 100 рублей. При этом сохранились возможности сэкономить при оплате сразу на год вперёд.
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