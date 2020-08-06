





«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в городе Энн-Арбор, который находится в американском штате Мичиган. Это четвертое место публичных испытаний компании за пределами Москвы. Ранее беспилотники тестировались на улицах Иннополиса, Тель-Авива и Лас-Вегаса.В «Яндексе» планировали организовать поездки на автономных такси по улицам Детройта во время Североамериканского международного автосалона (NAIAS), который должен был пройти в июне. К середине весны компания проделала значительный объем подготовительных работ, но мероприятие было отменено в апреле. В связи с этим был начат поиск места в Мичигане для долгосрочных коммерческих испытаний.По словам представителей «Яндекса», прогрессивная и благоприятная нормативно-правовая среда Мичигана обеспечит быстрое развитие. Это потому, что в отличие от Москвы, Тель-Авива и Лас-Вегаса, в Энн-Арбор автономные автомобили могут перемещаться по улицам без водителя. В России единственное такое место — студенческий городок Иннополис.Штат Мичиган позволяет компаниям тестировать автомобили без элементов управления, таких как рули и педали. Помимо этого, местные власти позволяют населению покупать беспилотные авто, после того, как они пройдут все необходимые испытания и сертификацию.На данный этапе парк беспилотных автомобилей «Яндекса» накатал более 3 миллионов миль. В него входят модифицированные Hyundai Sonata и Toyota Prius. Компания планирует расширить число своих беспилотников, добавив еще 100 «Сонат». Таким образом количество автономных авто компании достигнет 200 единиц к 2021 году.