«Яндекс» разрабатывает лидары и камеру для собственной системы беспилотного управления. Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Новыми устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики «Яндекс.Роверы».
У беспилотного автомобиля три основных вида сенсоров: камеры, радары и лидары. Сочетание данных с этих сенсоров даёт наиболее подробную информацию об окружающем мире. Радар может обнаружить объект на расстоянии до 300 метров и узнать его скорость, но точность данных недостаточна для распознавания типа этого объекта. Камера позволяет подробно рассмотреть окружающие предметы, и не только определить тип объекта, но и узнать такие детали, как надпись на дорожном знаке или сигнал светофора. Лидар сканирует пространство с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. В отличие от камер, лидар не зависит от условий освещения, а также дает гораздо больше информации об объекте, чем радар. Лидар — самый важный и самый дорогой сенсор для беспилотных автомобилей.
Благодаря полному контролю над лидарами система беспилотного управления может на ходу изменять параметры сканирования, выбирая наиболее подходящие для разных дорожных сценариев и погодных условий. Например, можно сфокусироваться на отдельном объекте и издалека распознать, пешеход на дороге или велосипедист, получив высокоточную картинку даже на расстоянии 200 метров. Возможность детально настраивать параметры лидара особенно пригодится для езды в плотном городском трафике с большим количеством разных участников движения.
Помимо лидаров «Яндекс» тестирует собственную камеру. Благодаря широкому динамическому диапазону, она одинаково хорошо видит ярко освещённые и затенённые объекты в одном кадре, а также быстро адаптируется при резкой смене освещения, например, при въезде в туннель или выезде с подземной парковки. Специальный тип матрицы позволяет ещё лучше распознавать мерцающие светодиодные огни других автомобилей и светофоров. Кроме того, камера создается для использования на беспилотном автомобиле и сможет стабильно работать в условиях агрессивной внешней среды.
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