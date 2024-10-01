«Яндекс» нашел хитрый способ установить свой браузер всем и каждому. Не попадитесь

Олег

Амиго


В сети пожаловались на новую хитрость от «Яндекса» — компания подсовывает ссылки на «Браузер», маскируя их под другие приложения. В соцсетях уже активно негодуют по этому поводу.

Тактика «Яндекса» проста и гениальна. Когда человек ищет ссылку на какое-либо приложение — мессенджер, сервис и так далее — через поисковик, на первом месте выдачи он видит якобы нужную строчку с названием этого приложения и надписью «Установить». Чуть ниже серым шрифтом указано, что речь идет о веб-приложении, но различают эти два понятия далеко не все.

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Яндекс

Если нажать на предложенную строчку, откроется страница сайта «Яндекса», стилизованная под нужное вам приложение, с большой кнопкой «Установить» посередине экрана. Под ней очень мелко указано, что будет загружен «Яндекс Браузер», а не искомый софт, после чего установится веб-приложение — по сути, закладка веб-сайта сервиса, сохраненная отдельной иконкой в меню компьютера. Разумеется, это не заменит полноценного приложения.

Discord

Фактически «Яндекс» перенаправляет трафик всех людей, которые ищут любое приложение, на свои сервисы и, пользуясь правами владельца поисковика, вынуждает их устанавливать свой «Браузер». Поскольку компании приходится идти на такие сложносочиненные ухищрения, то можно предположить, что дела у «Браузера» идут не очень хорошо. 

-3
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Комментарии

tellurian
+1905
tellurian
Надеюсь их накажут за такое.
2 часа назад в 16:12
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+176
horizon tellurian
Взрослый, а в сказки верить не перестал...
час назад в 17:05
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