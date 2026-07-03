«Яндекс» нашёл способ обеспечить водителей бензином без очередей

«Яндекс» приступил к тестированию интерактивной карты с актуальной информацией о наличии бензина на АЗС. Сервис пока доступен только водителям такси в приложении «Яндекс Про» — обычно они заправляются чаще других автомобилистов, и для них эта информация особенно актуальна. Карта использует обезличенные данные сервиса «Яндекс Заправок» о продажах топлива за последний час.Водители могут не только видеть информацию, но и самостоятельно участвовать в её наполнении: проезжая мимо АЗС или во время заправки они отмечают в приложении, есть ли на станции топливо и нет ли очереди. Если водитель видит, что на АЗС есть бензин, он ставит отметку, и другие водители уже знают, куда ехать. Это позволяет экономить время, которое таксисты теряют в очередях — иногда ожидание на заправке может занимать час или даже больше.По итогам тестов и при сохранении дефицита «Яндекс» может принять решение о предоставлении доступа к карте всем автомобилистам. Пока же водители могут проверять наличие топлива и в других сервисах: в приложениях банков («Т-Банк», «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк»), в «Яндекс Заправках», в отзывах к АЗС в «Яндекс Картах» и «2ГИС», а также в собственных приложениях заправочных сетей — «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти» и «Татнефти». Кроме того, параллельно «Яндекс Такси» ведёт переговоры с регионами и АЗС об увеличении топливного лимита для такси, чтобы выделить для них отдельную квоту.