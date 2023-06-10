«Яндекс» научил свои карты и навигатор работать без GPS
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
На протяжении нескольких недель в Москве наблюдаются большие проблемы с использованием GPS и ГЛОНАССа. Власти глушат системы гражданской навигации, чтобы препятствовать полётам беспилотников, из-за чего возникают сложности в работе различных сервисов (такси, каршеринг, самокаты, доставки и т. п.)
Как выяснил сайт Rozetked, «Яндекс» научил свои сервисы определять местоположение без GPS и ГЛОНАССа, для этого используется ориентирование по точкам Wi-Fi, подключению Bluetooth и сотовой связи. Эти возможности были добавлены в «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор».
Карты и навигатор «Яндекса» работают в Москве без перебоев. Они нормально определяют местоположение, можно даже отключить на смартфоне сервисы геолокации, главное — включить сотовую связь, чтобы смартфон подключался к сотовым вышкам, и Bluetooth-модуль для ещё большего увеличения точности определения геопозиции.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Производительность компьютера в играх падает на 20-30% всего из-за одной настройки
- Xiaomi представила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank. Он очень дешёвый, но поразительно уникальный
- Народ победил Wildberries — маркетплейс сдался окончательно
- Visa и MasterCard из Казахстана оказались бесполезными. Теперь их проще выкинуть