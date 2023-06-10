«Яндекс» научил свои карты и навигатор работать без GPS

Александр

Фото: Unsplash

На протяжении нескольких недель в Москве наблюдаются большие проблемы с использованием GPS и ГЛОНАССа. Власти глушат системы гражданской навигации, чтобы препятствовать полётам беспилотников, из-за чего возникают сложности в работе различных сервисов (такси, каршеринг, самокаты, доставки и т. п.)

Как выяснил сайт Rozetked, «Яндекс» научил свои сервисы определять местоположение без GPS и ГЛОНАССа, для этого используется ориентирование по точкам Wi-Fi, подключению Bluetooth и сотовой связи. Эти возможности были добавлены в «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор».

Карты и навигатор «Яндекса» работают в Москве без перебоев. Они нормально определяют местоположение, можно даже отключить на смартфоне сервисы геолокации, главное — включить сотовую связь, чтобы смартфон подключался к сотовым вышкам, и Bluetooth-модуль для ещё большего увеличения точности определения геопозиции.
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Комментарии

tellurian
+4951
tellurian
Так была новость 30 мая
В чем отличие?

«Яндекс Такси» теперь умеет работать со сломанной навигацией
час назад в 22:33
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