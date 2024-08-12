Яндекс научился определять ролики с медленной загрузкой, чтобы предлагать их просмотр на других платформах

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Компания Яндекс встроила детектор медленной загрузки видео в свой поисковый сервис и фирменный Яндекс Браузер. С помощью этого нововведения пользователи, сталкивающиеся с трудностями при просмотре контента, смогут быстро находить аналогичные ролики на других ресурсах.В Поиске по видео алгоритмы теперь определяют ролики, загрузка которых длится дольше обычного. В этих случаях вы получите подсказку, где ещё можно посмотреть этот же ролик на большей скорости. После индексации одинаковых роликов на нескольких площадках, Яндекс Поиск объединяет их в «дубли», а затем показывает как альтернативу контенту с медленной загрузкой.Если сервис не сможет найти аналог, он предложит найти похожие ролики на разных площадках. Приоритет будет отдаваться сайтам, где контент сейчас можно посмотреть без проблем с загрузкой. По данным Яндекса, Поиск по видео проиндексировал больше 6 млрд роликов в интернете.Разумеется, в Яндекс Браузере детектор медленной загрузки видео работает аналогичным образом. Пока новая функция доступна в десктопной версии, а скоро появится и в мобильной.