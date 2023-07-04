«Яндекс Навигатор» очень похорошел на iOS и Android

Олег

Навигатор


Компания «Яндекс» обновила приложение «Навигатор» для iOS и Android. Нововведения порадуют пользователей практичностью.

«Яндекс» сообщает, что в «Навигаторе» появятся функции, которые ранее были доступны только в «Картах». Например, приложение теперь сможет оптимизировать сложный маршрут из нескольких пунктов и выбирать самый быстрый и короткий путь. А еще в нем появился тумблер «Избегать плохих грунтовых дорог».

Помимо этого, «Навигатор» научился прогнозировать время в пути в зависимости от ситуации «на земле» и исторических данных о пробках. На рабочий стол смартфона теперь можно добавить виджет с текущим уровнем пробок и быстрой прокладкой маршрута до избранных локаций. И наконец, обновленное приложение позволяет оплачивать парковку — пока только в Москве.

Навигатор

Обновление уже доступно для части пользователей Android и со дня на день выйдет для iOS. 

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Комментарии

banditos
+116
banditos
Всё ровно Карты лучше и удобней
Зачем отдельно навигатор НЕЯСНО!?
час назад в 14:11
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John Doe
+669
John Doe banditos
Могу лишь предположить, что Картами и Навигатором в Яндексе занимаются две разные команды разработчиков. Потому, видимо, и не было так долго в Картах функции навигатора. Сейчас она, наконец, появилась, а Навигатор медленно умирает.
31 минуту назад
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