«Яндекс Навигатор» очень похорошел на iOS и Android

Компания «Яндекс» обновила приложение «Навигатор» для iOS и Android. Нововведения порадуют пользователей практичностью.«Яндекс» сообщает, что в «Навигаторе» появятся функции, которые ранее были доступны только в «Картах». Например, приложение теперь сможет оптимизировать сложный маршрут из нескольких пунктов и выбирать самый быстрый и короткий путь. А еще в нем появился тумблер «Избегать плохих грунтовых дорог».Помимо этого, «Навигатор» научился прогнозировать время в пути в зависимости от ситуации «на земле» и исторических данных о пробках. На рабочий стол смартфона теперь можно добавить виджет с текущим уровнем пробок и быстрой прокладкой маршрута до избранных локаций. И наконец, обновленное приложение позволяет оплачивать парковку — пока только в Москве.Обновление уже доступно для части пользователей Android и со дня на день выйдет для iOS.