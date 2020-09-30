В наборе сервисов для работы «Яндекс.Почта 360» обновился «Телемост». У него изменился дизайн, вышли отдельные приложения для компьютера и смартфона, а еще — появились виртуальные фоны.

Телемост

Теперь пользователи могут общаться с друзьями и коллегами на фоне пляжа или горных вершин. Это удобно, если не хочется показывать другим свой дом или офис. Фоны доступны в десктопном «Телемосте» для Mac и Windows (64 bit). Сейчас там десять вариантов, позже можно будет добавлять к ним свои. Фоны работают на технологиях «Яндекса», которые используют машинное обучение. Благодаря им сервис распознаёт на видео изображение человека, чтобы перенести его на другой фон.
 
Телемост

Дизайн «Телемоста» стал более удобным. Стартовый экран сменил лаконичный черный цвет на красивые заставки. В десктопной и веб-версии сервиса появился режим докладчика, когда говорящий показан крупнее остальных. А если все участники не умещаются на экране, появляется полоса прокрутки.

Телемост

Качество изображения в «Телемосте», входящем в «Яндекс.Почту 360», тоже улучшилось. Когда люди делятся экраном, картинка теперь остаётся чёткой даже при медленном интернете. Кроме того, повысилось качество изображения при встречах один на один, так что можно смело проводить важные переговоры.
 
«Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы с общим интерфейсом. Помимо Телемоста, в него входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Мессенджер» и «Заметки». «Яндекс.Почтой 360» можно пользоваться бесплатно. Для тех, кому нужны дополнительные возможности, есть расширенная платная версия. Подключить набор сервисов можно по ссылке.


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