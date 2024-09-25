«Яндекс» опрокинул таксистов, как хомяков. Никаких вам кэфов, возите марамоев за муку

Александр


Таксисты, сотрудничающие с «Яндекс Такси», крайне недовольны. Они заметили, что сервис перестал назначать повышенный коэффициент, из-за чего заработок сильно снизился.

Таксисты, которые раньше выезжали на линию только в самые востребованные часы, отмечают, что «кэфа» (он же повышенный коэффициент) больше нет — независимо от времени суток, погоды и спроса. Заявки назначаются по обычному тарифу, который очень нравится пассажирам, но воспринимается водителями в штыки. Некоторые из них «ловили кэфы» всю ночь по привычным маршрутам, но так и не могли поймать.

Таксисты подозревают, что «Яндекс» умышленно скрывает от них них повышенный спрос, чтобы платить меньше. Некоторые отмечают, что коэффициенты отключают только в дневные часы (приблизительно с 8 до 16), а ночью они действуют.

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Комментарии

+24
Mcsimkis
Заголовок, как будто зеки писали не фене😁
час назад в 23:40
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kardigan
+3719
kardigan
Кузнецов, ты совсем? Так вот кто для вас клиенты-маромои?😂
52 минуты назад
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+57
pochaps
Них*я себе заголовок! А вы там случаем не ох*ели???
31 минуту назад
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Юра из МУРа
+260
Юра из МУРа
У Санька плохой день походу(
22 минуты назад
#

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