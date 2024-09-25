«Яндекс» опрокинул таксистов, как хомяков. Никаких вам кэфов, возите марамоев за муку

Таксисты, сотрудничающие с «Яндекс Такси», крайне недовольны. Они заметили, что сервис перестал назначать повышенный коэффициент, из-за чего заработок сильно снизился.
Таксисты, которые раньше выезжали на линию только в самые востребованные часы, отмечают, что «кэфа» (он же повышенный коэффициент) больше нет — независимо от времени суток, погоды и спроса. Заявки назначаются по обычному тарифу, который очень нравится пассажирам, но воспринимается водителями в штыки. Некоторые из них «ловили кэфы» всю ночь по привычным маршрутам, но так и не могли поймать.
Таксисты подозревают, что «Яндекс» умышленно скрывает от них них повышенный спрос, чтобы платить меньше. Некоторые отмечают, что коэффициенты отключают только в дневные часы (приблизительно с 8 до 16), а ночью они действуют.
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