«Яндекс» не намерен отключать функцию «Разговорчики» в своем навигаторе и картографическом приложении, но эта возможность не должна быть площадкой для политических дискуссий. Об этом заявили представители компании.





«Мы не станем закрывать "Разговорчики", так как считаем, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, - необходимая часть навигационного сервиса. Вместе с тем мы хотели бы напомнить, что "Разговорчики", как и другие обозначения на карте, призваны информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».



По словам представителей компании, в ближайшее время они продолжат совершенствовать алгоритмы «Разговорчиков» и развивать пользовательские сервисы для тех, кто находятся в непосредственной близости друг к другу на дороге. «В сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации», — подчеркнули в «Яндексе».



Напомним, в понедельник 20 апреля жители различных регионов России начали использовать «Разговорчики» для По словам представителей компании, в ближайшее время они продолжат совершенствовать алгоритмы «Разговорчиков» и развивать пользовательские сервисы для тех, кто находятся в непосредственной близости друг к другу на дороге. «В сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации», — подчеркнули в «Яндексе».Напомним, в понедельник 20 апреля жители различных регионов России начали использовать «Разговорчики» для виртуальных митингов . Пользователи указывали здания администраций своих городов в качестве места своего нахождения и писали сообщения с критикой режима самоизоляции. По словам «Яндекса», количество пользователей в «Разговорчиках» в несколько раз превысило обычный уровень.





