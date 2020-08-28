Компания «Яндекс» собирается закрыть свой проект «Яндекс.Авто» и пренаправить работающую над ним команду на другие направления. Об этом на правах слуха рассказал сайт Rozetked, однако пресс-служба «Яндекс» сообщила, что «„Яндекс.Авто“ развивается по-прежнему, а планов на релиз навигационных приложений для сторонних автомобильных платформ у компании нет».
«Яндекс» якобы планирует разработать версии приложения «Яндекс.Навигатор» для других автомобильных платформ: Android Auto от Google и CarPlay от Apple. Сейчас это приложение можно установить на эти сервисы только обходными путями: на iOS 12 при помощи джейлбрейк-твика, на iOS 13 через приложение Portal для дублирования экрана, а на Android Auto — через root-права суперпользователя.
Платформа «Яндекс.Авто» была запущена в 2017 году. Она предустановлена в инфоразвлекательные системы на некоторых моделях автомобилей, в том числе российского производства, и предлагает доступ к сервисам «Яндекса» с голосовым управлением интерфейсом, оптимизированным для использования за рулём с минимальным отвлечением от вождения.
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