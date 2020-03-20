









«Яндекс» открыл виртуальную галерею нейросетевого искусства. В ней представлено четыре тысячи уникальных картин, созданных искусственным интеллектом. Одну картину можно бесплатно забрать себе, в полном размере она будет только у владельца.В галерее четыре тематических зала: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение». Посетители галереи могут не выходя из дома бродить по залам, рассматривать картины и делиться ими в соцсетях. Одну работу можно скачать в полном размере — например, чтобы перенести на холст или напечатать на футболке. Чтобы забрать картину, нужно авторизоваться на любом сервисе «Яндекса». Картина, которая найдёт своего владельца, по-прежнему будет доступна в галерее, но в уменьшенном размере.Все картины созданы с помощью нейросети, которая повторяет архитектуру сети StyleGAN2. Яндекс обучил свою нейросеть на произведениях, принадлежащих к разным направлениям живописи: от фовизма и кубизма до минимализма и стрит-арта. Для этого нейросети показали 40 тысяч картин. Она проанализировала эти примеры и создала новые изображения.Отобрать картины нужной тематики помогла другая нейросеть. Её используют в «Яндекс.Картинках» для поиска изображений по запросам. Эта нейросеть обучается на огромном количестве примеров. Она изучила созданные изображения и нашла среди них те, на которых можно увидеть людей, природу, город и несколько разных настроений. Эти картины и ждут посетителей галереи.