«Яндекс» открыл робототехнический центр

«Яндекс» официально открыл центр по созданию складских роботов «Маркета». На мероприятии побывали более 100 гостей — робототехники и те, кто только начинает осваивать такую профессию. В центре Маркет тестирует прототипы и собирает роботов, чтобы затем внедрять их в работу складов.
В робототехническом центре есть отдельное пространство площадью около 1000 кв. м с тестовым полигоном, а также зонами, где роботов конструируют, собирают и настраивают. Чтобы полигон был похож на склад маркетплейса, в нём разместили металлическую конструкцию весом 17 тонн со стеллажами, с которыми роботы учатся взаимодействовать.
Команда робототехники «Маркета» начала работать в центре этой весной и сейчас тестирует на полигоне обновлённую версию робота-инвентаризатора Spectro — его показали на открытии. Команда уже разрабатывает новые прототипы роботов, которые ещё не показывала публично.