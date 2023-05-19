«Яндекс» открыл робототехнический центр

Александр


«Яндекс» официально открыл центр по созданию складских роботов «Маркета». На мероприятии побывали более 100 гостей — робототехники и те, кто только начинает осваивать такую профессию. В центре Маркет тестирует прототипы и собирает роботов, чтобы затем внедрять их в работу складов.

В робототехническом центре есть отдельное пространство площадью около 1000 кв. м с тестовым полигоном, а также зонами, где роботов конструируют, собирают и настраивают. Чтобы полигон был похож на склад маркетплейса, в нём разместили металлическую конструкцию весом 17 тонн со стеллажами, с которыми роботы учатся взаимодействовать.
Команда робототехники «Маркета» начала работать в центре этой весной и сейчас тестирует на полигоне обновлённую версию робота-инвентаризатора Spectro — его показали на открытии. Команда уже разрабатывает новые прототипы роботов, которые ещё не показывала публично.
У «Маркета» уже есть два вида роботов — инвентаризатор Spectro и транспортировщик Motus. Команда сервиса сама полностью спроектировала и собрала их. Роботы используют программное обеспечение Яндекса и уже работают на крупнейшем логистическом объекте маркетплейса в подмосковном Софьине. Они помогают ускорить складские процессы и освобождают людей от монотонных дел — дают им возможность заняться более сложными и интересными задачами. Например, обновлённый робот Spectro всего за 1,5 часа проводит инвентаризацию, на которую команда из 5 сотрудников потратила бы около четырёх недель.
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