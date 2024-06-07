ПМЭФ 2024

«Яндекс Переводчик» стал умнее, благодаря нейросети YandexGPT

Артем
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Переводчик теперь лучше справляется со сложными и длинными текстами, понимает контекст, распознает фразеологизмы и ориентируется в профессиональной лексике.

Новая версия переводчика от Яндекса обучалась с помощью YandexGPT. Команда разработчиков использовала тексты, которые стали эталонным примером для нейросети. В результате программа стала лучше распознавать контекст, фразеологизмы и отличать профессиональные термины от разговорного стиля.

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Программе теперь проще справляться с длинными и сложными текстами. Благодаря дообучению «Яндекс Переводчик» лучше определяет взаимосвязи внутри предложений и между ними. Также выросло качество перевода статей узконаправленной тематики. Например, сервис теперь поймет по контексту, что речь идет о программировании или фондовом индексе, и оставит их названия без перевода.

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Обновленная технология переводит с английского на русский язык в «Яндекс Переводчике», Поиске, и при переводе видео в «Яндекс Браузере».

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