«Яндекс Переводчик» стал умнее, благодаря нейросети YandexGPT

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Переводчик теперь лучше справляется со сложными и длинными текстами, понимает контекст, распознает фразеологизмы и ориентируется в профессиональной лексике.Новая версия переводчика от Яндекса обучалась с помощью YandexGPT. Команда разработчиков использовала тексты, которые стали эталонным примером для нейросети. В результате программа стала лучше распознавать контекст, фразеологизмы и отличать профессиональные термины от разговорного стиля.Программе теперь проще справляться с длинными и сложными текстами. Благодаря дообучению «Яндекс Переводчик» лучше определяет взаимосвязи внутри предложений и между ними. Также выросло качество перевода статей узконаправленной тематики. Например, сервис теперь поймет по контексту, что речь идет о программировании или фондовом индексе, и оставит их названия без перевода.Обновленная технология переводит с английского на русский язык в «Яндекс Переводчике», Поиске, и при переводе видео в «Яндекс Браузере».