«Яндекс Пэй» стал доступен для офлайн-покупок — можно платить частями и получать кешбэк

Теперь покупки в офлайн-сетях можно быстро и удобно сплитовать или получать дополнительный кешбэк баллами «Яндекс Плюса» — при оплате картой любого банка с помощью приложения «Яндекс Пэй».
Пользователи, которые уже платили в сервисах «Яндекса», сразу могут использовать Пэй для оплаты — не нужно регистрироваться и заново добавлять данные карт, они автоматически появятся в приложении. Сервис надежно хранит информацию в зашифрованном виде. Пэй обрабатывает данные банковских карт по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0.
Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код в приложении «Яндекс Пэй» или показать его на кассе магазина. Пользователи смогут выбрать один из двух способов оплаты:
- Оплата частями с помощью «Яндекс Сплита» — бесплатно на два месяца или дольше с небольшой комиссией;
- Полная оплата приложением «Яндекс Пэй» с дополнительной выгодой. За такие покупки пользователи получат не только кешбэк от основного банка, но и баллы Плюса — при оплате любой картой.
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Список офлайн-партнеров будет постоянно увеличиваться — первыми стали станут restore:, Furla, ADAMAS, Togas, Rendez-vous, MAAG, ECRU, DUB, VILET, EKONIKA, CHARUEL, ECCO, «Леонардо». С полным списком партнеров можно ознакомиться в ленте приложения Яндекс Пэй или на странице «Выгода с Пэй».
Чтобы покупатели могли оплачивать покупки в сплит и получать дополнительные баллы Плюса, магазинам нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс Пэй для бизнеса».