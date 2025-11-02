Top.Mail.Ru

«Яндекс Плюс» подорожает с декабря

Александр



«Яндекс» объявил об увеличении стоимости подписки «Яндекс Плюс». Сейчас она стоит 399 рублей в месяц, а с 1 декабря 2025 года цена вырастет до 449 рублей.

Как и прежде, у «Яндекса» нет индивидуальной подписки, к «Яндекс Плюсу» можно подключить троих человек помимо основного пользователя. За дополнительные 250 рублей в месяц можно добавить ещё двоих людей.

«Яндекс» оставляет возможность сэкономить. При оплате подписки с карты «Яндекс Пэй» предоставляется кэшбэк 10%. Также есть годовая подписка, которая обходится дешевле в пересчёте на оплату по месяцам, за неё «Яндекс» дарит 500 бонусных баллов. Кроме того, «Яндекс Плюс» можно покупать со скидками у партнёров «Яндекса» (например, в «М.Видео» и «Эльдорадо», так подписка иногда обходится примерно в два раза дешевле.



Ранее купленные подписки подорожание не затронет. К примеру, если вы сейчас купите «Яндекс Плюс» на год, то цена повысится для вас только через 12 месяцев. Сейчас такая подписка стоит 3490 рублей, то есть по 291 рублю за месяц (и возврат 500 рублей баллами).

Обладатели «Яндекс Плюс» получают доступ к «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», «Кинопоиску», кэшбэку и накопительным счетам в «Яндекс Пэй», сервису рассрочки «Сплит». Некоторые опции «Яндекс Плюса» (например, подписка на спортивный видеосервис «Матч!», доступ к нейросетям «Шедеврум Про» и «Алиса Про») доступны за доплату.

-6
Комментарии

+4
lima
Можно выбрать бонусы за остаток в Я Пэй, 20к держать на Яндекс карте и получать за это подписку Я+
Сегодня в 12:45
#
+943
Paspartu lima
Неплохо
Сегодня в 12:53
#
+755
pincher
Пошел этот Яндекс лесом… музыку не возможно случать пол песни тишина пол песни запикивания. Фильмов нормальных нет! За что платить я хз.🤷
2 часа назад в 16:25
#
tellurian
+2691
tellurian
В мвидео купил на год на всю семью со скидкой. Там же сбер есть. Если ещё баллы есть, будет дешевле. На Вб есть с хорошей скидкой.
2 часа назад в 16:27
#
+264
acinatnas
Подписка всё также продается гораздо дешевле на сторонних ресурсах. Индивидуальная естественно.
2 часа назад в 16:39
#
+24
Dubshtein
Хоспаде, за что? Что там на 400₽? Тупо «а давай цену поднимем»
час назад в 17:28
#