Робот для транспортировки небольших грузов «Яндекс.Ровер» был представлен в ноябре 2019 года. Устройство тестируется в штаб-квартире компании на улице Льва Толстого. Там робот занимается транспортировкой документов между корпусами. По словам разработчиков, он отлично справляется со своими задачами: планирует маршрут, распознаёт объекты вокруг и не боится темноты, дождя, снега и гололедицы.



«Яндекс» сообщает о новом этапе испытаний. «Ровер» получил новое задание: он доставляет сотрудникам Яндекса посылки от маркетплейса «Беру». Испытания было решено провести 14 февраля, поскольку в этот день заказов с доставкой в офис особенно много — люди выбирают подарки ко Дню всех влюблённых.







Схема доставки выглядит следующим образом, те, кому выпала такая возможность принять участие в тестировании, сначала получают запрос о готовности принять заказ. Если человек свободен, он указывает номер подъезда, к которому нужно привезти посылку. После этого Ровер отправляется в путь, а получатель может следить за его перемещениями на странице заказа. Когда робот прибывает на место, адресат получает уведомление. Ему остаётся только выйти на улицу, открыть с телефона крышку грузового отсека и забрать посылку.



Доставка посылок — первый опыт сотрудничества Ровера с действующим бизнесом, маркетплейсом Беру. В дальнейшем робота-курьера можно будет использовать и для других задач: например, для доставки блюд в «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке», в складской логистике и так далее.





