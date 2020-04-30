



Телеканал «Дождь», «Яндекс.Эфир» и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Созидание», «ПравМир» и благотворительный проект «Помощь рядом» проводят онлайн-марафон российских звёзд музыки в поддержку медиков.



В концерте примут участие 25/17, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Вера Брежнева, Вячеслав Бутусов, Дима Билан, Ёлка/«Явь», Леонид Агутин, Los Havtanos, Мари Краймбрери, Мот, «Мумий Тролль», «Несчастный Случай», «Ночные Снайперы», «Порнофильмы», Сергей Лазарев, Фёдор Чистяков/«Ноль», «Чайф», Шура Би-2, Юрий Шевчук, Brainstorm, IOWA, Mgzavrebi, Noize MC, Pizza и Zero People.



Гостями марафона станут Светлана Лобода, Кристина Орбакайте, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Юлия Высоцкая, Владимир Познер, Анна Меликян, Ингеборга Дапкунайте и другие звёзды.



Начало — в 30 апреля в 12:00. На странице трансляции можно будет оказать поддержку медикам, пожертвовав любую сумму.







