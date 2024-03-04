«Яндекс Практикум» бесплатно обучит работе с нейросетями

Артем
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Фото: Unsplash

Современные нейросети способны на многое. Им можно доверить не только создание ярких изображений, но и стилизацию текста или разработку плана для решения комплексных задач в бизнесе. Чтобы во всем этом разобраться, «Яндекс Практикум» запустил новый бесплатный курс «YandexGPT для начинающих», который поможет менеджерам, маркетологам, дизайнерам и другим создателям контента, научиться применять искусственный интеллект в работе. 

Курс подойдет начинающим пользователям, которые хотят начать разбираться в нейросетях. Студенты научатся генерировать тексты и изображения с помощью YandexGPT и YandexART, узнают, как грамотно составить запрос к модели и изучат сценарии использования генеративных моделей в разных сферах: маркетинге, дизайне, менеджменте, аналитике. В результате пользователи будут знать, как собрать тезисный план статьи и структуру сценария видео, создать референсы и прототипы для компьютерной графики и дизайн-концепты, анализировать данные из источников и собирать саммари встреч и конференций. Прохождение всех модулей займет примерно два часа. Обучение асинхронное — можно учиться в своем темпе, не переживая из-за дедлайнов. 

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Также искусственному интеллекту можно доверить создание плана для решения задачи, помощь со стратегией продвижения нового продукта, подготовку драфта текста для публикации, анализ отзывов клиентов, а ещё они помогут с фоллоуапами встреч и саммери объемных текстов, ускорят поиск нужной информации и быстро определят суть сообщения. Курс построен на живых примерах и показывает, как с помощью нейросетей можно снять с себя часть рутинных рабочих задач.

С октября 2023 года Практикум активно внедряет YandexGPT в образовательный процесс. Сегодня студентам доступны подсказки, повторение тем и объяснение сложных терминов простыми словами, а с декабря в курсах по программированию нейросеть указывает на ошибки в коде и предлагает три гипотезы их возникновения. 

Курс «YandexGPT для начинающих» стал первым из серии обучающих продуктов «Яндекс Практикума» по работе с нейросетями. Контент курса будет регулярно обновляться, учитывая обновление технологии и продуктов, работающих на основе YandexGPT. Присоединиться к курсу можно по ссылке.
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