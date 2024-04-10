

Яндекс представил Алису нового поколения — на основе нейросети YandexGPT. Впервые с виртуальным ассистентом можно будет общаться, как с умным вдумчивым собеседником.



Алиса научилась объяснять сложное простым языком. Например, она расскажет, как возникает торнадо и чем паровой увлажнитель отличается от ультразвукового. В этом ей помогает нейросеть YandexGPT, обученная на огромных массивах информации из интернета. До сих пор Алиса отвечала примерно на 60% вопросов, а в остальных случаях предлагала поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска. Сейчас она отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации, если нашла её на сайте.









С Алисой теперь можно создавать что-то новое, не переходя в режим «Давай придумаем». Например, можно просто спросить: «Алиса, что подарить коллеге?» или «Алиса, что приготовить на завтрак?». А для работы с текстами появился отдельный Чат с Алисой на a.ya.ru — в нём удобно сочинять тезисы, слоганы и другие тексты. Ассистент научился удерживать контекст беседы. Например, если попросить Алису посоветовать породу собаки небольшого размера, а потом спросить «сколько времени ей нужно уделять?» — Алиса поймет из контекста, о чём речь.



Дополнительная опция Яндекс Плюса «Про» дает доступ к самой мощной генеративной нейросети Яндекса — сейчас это YandexGPT 3 Pro. Алиса Про полезна не только в работе, но и дома: ассистент освоил навыки виртуальной няни. Она поможет привить ребёнку полезные привычки и наладить режим дня: вовремя разбудит и проведёт зарядку, а перед сном напомнит, что нужно почистить зубы. В опции «Про» есть развивающие квесты и игры, подготовленные командой Яндекс Учебника. Опция «Про» доступна подписчикам Яндекс Плюса и стоит 100 рублей в месяц. Попробовать опцию можно бесплатно в течение полугода. С Алисой теперь можно создавать что-то новое, не переходя в режим «Давай придумаем». Например, можно просто спросить: «Алиса, что подарить коллеге?» или «Алиса, что приготовить на завтрак?». А для работы с текстами появился отдельный Чат с Алисой на a.ya.ru — в нём удобно сочинять тезисы, слоганы и другие тексты. Ассистент научился удерживать контекст беседы. Например, если попросить Алису посоветовать породу собаки небольшого размера, а потом спросить «сколько времени ей нужно уделять?» — Алиса поймет из контекста, о чём речь.Дополнительная опция Яндекс Плюса «Про» дает доступ к самой мощной генеративной нейросети Яндекса — сейчас это YandexGPT 3 Pro. Алиса Про полезна не только в работе, но и дома: ассистент освоил навыки виртуальной няни. Она поможет привить ребёнку полезные привычки и наладить режим дня: вовремя разбудит и проведёт зарядку, а перед сном напомнит, что нужно почистить зубы. В опции «Про» есть развивающие квесты и игры, подготовленные командой Яндекс Учебника. Опция «Про» доступна подписчикам Яндекс Плюса и стоит 100 рублей в месяц. Попробовать опцию можно бесплатно в течение полугода.