Яндекс представил мобильное приложение «Алиса» с нейросетевыми функциями

Фархад
Алиса

Сегодня, 10 октября, компания Яндекс выпустила официальное мобильное приложение «Алиса», в котором можно общаться с виртуальным ассистентом, работать с текстами и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети нового поколения YandexART 2.0.

Разработчики заявляют, что в будущем Алиса получит зрение. Ассистент сможет распознавать и анализировать объекты через камеру смартфона. Вдобавок у неё появится долгосрочная память. Ещё её можно будет перебивать, что сделает диалог более естественным.

Уже сейчас пользователям доступны:
  • Мобильное приложение Алиса с текстовыми и голосовыми запросами, историей диалогов и синхронизацией между всеми вашими девайсами;
  • Генерация изображений с YandexART 2.0 с подпиской Алиса Про. Например, можно создать логотип для бренда, этикетку для продукта, иллюстрации для сайта или поста для социальных сетей. Пользователям доступно до 5 бесплатных запросов в день, а с подпиской Про можно использовать функцию без ограничений;
  • Улучшенное качество ответов Алисы Про — ассистент выдаёт более полные, достоверные и структурированные ответы.


Все эти нововведения Яндекс подготовил ко дню рождения Алисы, которой 10 октября исполнилось 7 лет. Компания продолжит развивать виртуального ассистента, и уже в следующем году Алиса получит ещё больше полезных функций.

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