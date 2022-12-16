Яндекс Электросамокаты

«Яндекс» представил собственный электросамокат

Олег

Яндекс


Компания «Яндекс» выпустила электросамокат под собственным брендом. Об этом сообщает сам «Яндекс».

Согласно источнику, новый электросамокат будет предназначен для кикшеринга, то есть для аренды СИМ для поездок по городу. Анонс девайса состоялся на YaC 2022. Прямо перед этим в сети появлялись утечки о будущем девайсе.

«Яндекс» заявляет, что представленный самокат стал первым в своем роде устройством, изготовленным из магниевого сплава — он делает электросамокат легче и прочнее. В компании подумали об адаптации СИМ к российским реалиям: на нем увеличили дорожный просвет и установили передние и задние амортизаторы для лучшей проходимости. 

Яндекс

Яндекс

Электросамокат «Яндекса» получил широкую, но короткую платформу, из-за чего на нем не получится кататься вдвоем. В компании объяснили такое решение тем, что на коротком самокате удобнее разворачиваться на узких улицах.

Новая модель не поступит в свободную продажу. Фирменные желтые электросамокаты вскоре появятся в собственном кикшеринге бренда «Яндекс Go». 

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Источник:
Яндекс
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